ГПУ вимагатиме довічного терміну для двох "беркутівців", яких обвинувачують у вбивстві 39 активістів

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Генпрокуратурою закінчено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох співробітників роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут» ГУ МВС України в м. Києві за фактом вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41 (виконання наказу або розпорядження), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Установлено, що вказані особи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими правоохоронцями, у тому числі зі співробітниками роти спецпризначення полку міліції особливого призначення «Беркут», на виконання явно злочинного наказу, перевищуючи свої службові повноваження, вчинили умисні вбивства 39 мирних громадян під час масових акцій протесту в м. Києві 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській способом, небезпечним для життя багатьох осіб. В подальшому, з метою приховування злочинів, скоєних раніше за допомогою службової зброї, вчинили дії, направлені на заволодіння вказаною зброєю.

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Щодо підозрюваних обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Співробітникам органів внутрішніх справ, які зобов'язані, в першу чергу, захищати права, інтереси, життя та здоров'я громадян, Генеральною прокуратурою інкриміновані кримінальні правопорушення, пов'язані з посяганням на найвищу цінність в державі - людське життя та її здоров'я, за що Кримінальним кодексом передбачено найвище покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

У зв'язку з цим Генпрокуратурою під час підтримання державного обвинувачення в суді буде відстоюватися принципова позиція щодо застосування до співробітників правоохоронних органів відповідної міри покарання.

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Довідка УНІАН. Після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули більш як сто осіб, сотні було поранено, найбільше з яких - 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї. Повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів, котрі влучали демонстрантам в голову, серце та шию.

У квітні в ГПУ повідомили, що наказ про застосування зброї до мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видавав екс-президент Віктор Янукович через свою Адміністрацію, МВС та СБУ.