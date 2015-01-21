Сестра Савченко розповіла про стан української льотчиці, яка голодує у російському СІЗО

Про це розповіла сестра полонянки Віра Савченко, яка так і не змогла переконати льотчицю припинити голодування, передає Радіо Свобода.

«Вона жвава. Вона цікавиться тим, що відбувається в Україні. Все гаразд з настроєм. Дуже-дуже худа. Одна справа, коли ти худнеш через активні тренування, інша справа, коли отак. Звичайно, на людину в такому стані дивитися дуже боляче», – зазначила вона.

Читайте такожСавченко дозволили зустрітися з сестрою

Раніше повідомлялось, що Вірі Савченко відмовлялися сьогодні надати дозвіл на побачення з сестрою доти, доки вона не дасть свідчення. Вона відмовилася давати свідчення. Зрештою її пустили до сестри.