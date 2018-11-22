У Ватикані презентували книгу про Блаженнійшого Йосифа Сліпого

Отець Іван Дацько, колишній особистий секретар Патріарха УГКЦ Сліпого, презентував італійське видання книги в Папській резиденції у Ватикані у середу, 21-го листопада.

Презентація італійського перекладу книги «Йосиф Сліпий. Спомини» отця-доктора Івана Дацька відбулася в католицькому освітньому центрі «Послання Ікони» («Centro Il Messaggio dell'Icona») 21 листопада 2018 року. Авторами перекладу з української виступили Альберто Ді Чіо (Alberto Di Chio) та Лучіана Міррі (Luciana Mirri). Українську делегацію вітали Державний Секретар Святої Столиці П’єро Паролін та Святійший Отець Папа Франциск.

Книга висвітлює найменш відомі сторінки життя Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого: період його життя між 1945-1963 рр., коли владика був ув’язнений в таборах Сибіру та Мордовії. «Такою була його доля, і хоча він знав, що від нього Всевишній Господь хотів саме такого важкого свідчення, він тужив за нормальними умовами праці, в яких міг би трудитися як пастир і науковець», – згадує багаторічний секретар Патріарха отець-доктор Іван Дацько, автор книги, що намагався заповнити саме цю прогалину у біографії Патріарха.

Проте праця ознайомлює читача не лише із особистістю та долею Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого, проте – розповідає про історію Української Греко-Католицької Церкви. Видавці сподіваються, що книга допоможе читачам зрозуміти, чому Йосиф Сліпий – Ісповідник віри в Христа і правдивий захисник існування своєї Церкви у найтяжчі для неї часи.

Делеґація з українців та італійців вручила Папі Францискові та його Державному Секретарю український ориґінал й італійське видання «Споминів». Організатором заходу виступив Український католицький університет.