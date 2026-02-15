США затримали танкер, який віз підсанційну нафту з Венесуели

Повідомляється, що судно намагалося обійти обмеження США.

Американські військові захопили нафтовий танкер Veronica III, який намагався обійти обмеження, введені президентом США Дональдом Трампом.

Міністерство війни США 15 лютого опублікувало в соцмережі Х відео захоплення танкеру, повідомивши, що відстежувало рух судна від Карибського басейну до Індійського океану. Вже в океані військові скоротили відстань до танкеру, зупинили та перехопили його "без будь-яких інцидентів".

"Судно намагалося кинути виклик президенту Трампу", – додали в Міністерстві війни.

За даними MarineTraffic, нафтовий танкер Veronica III ходить під прапором Панами. Однак він афілійований з компанією Shanghai Future Ship Management Co Ltd (КНР), відносно якої застосовано санкції США за діяльність в нафтовому секторі іранської економіки. 3 грудня 2024 року США застосували санкції до танкера.

Ресурс Головного управління розвідки Міноборони України War Sanctions повідомляв, що Veronica III використовується для незаконного перевезення "сотень тисяч тонн підсанкційної іранської та венесуельської нафти та нафтопродуктів".

"Танкер (VLCC клас) задіяний у незаконному перевезенні сотен тисяч тонн підсанкційної іранської нафти від імені підсанкційної Національної іранської нафтової компанії (NIOC), що є однією з найбільших нафтогазових компаній у світі і контролюється Міністерством нафти Ірану, та підсанкційної компанії China Concord Petroleum Company, до якої США застосовано санкції наприкінці 2019 року за порушення обмежень на обробку та транзакції з іранською нафтою", – повідомляють в українській розвідці.

Обмеження тіньового флоту РФ

Нагадаємо, що Євросоюз обговорює заміну цінової стелі для російської нафти на заборону надавати танкерам тіньового флоту послуги в сфері судноплавства - від страховок до обслуговування в портах.

Через ці обмеження російський експорт нафти може зазнати серйозного удару. За оцінками, під загрозою опиняється майже половина нафтових поставок РФ, що посилює фінансовий тиск на російську економіку.

