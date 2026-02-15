Україна не повторить помилку 2014 року, - Зеленський

Президент України нагадав, чому взагалі ми зараз перебуваємо у стані війни.

Україна не повторюватиме помилку 2014 року і не буде просто так віддавати росіянам свою територію. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Це була велика помилка на самому початку, з 2014 року. Можу сказати, це було навіть раніше – коли атакували й окупували частину Грузії, і ще раніше– окупація Чечні, повне знищення, вбивство мільйона людей– убитих і поранених", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Путіна може зупинити тільки сила. В іншому випадку він повернеться з іще більшою війною.

"Не можна, я маю на увазі, зупинити Путіна поцілунками чи чимось таким, квітами. Моя порада всім не робити цього з Путіним, інакше це буде перший крок. Потім за п'ять років він оновить свою армію, збільшить кількість солдатів, його армія буде добре навчена", - застеріг президент України.

Як Україна "подарувала" Крим Росії

Раніше УНІАН писав, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький назвав події 2014 року навколо окупації Криму "здaчею" півострова Росії. На його переконання, Україна мала значні можливості для опору, а багато військових частин були готові захищати Крим, але не отримали змоги це реалізувати.

Він також підкреслив, що тоді сотні тисяч людей підтримували Україну й були готові організовувати оборону півострова, але "було просто здaно" його російським силам.

