Патріарх Кирило запропонував заборонити аборти в Росії

Патріарх Кирило запропонував повністю заборонити аборти в Росії. Предстоятель РПЦ заявив про це, виступаючи перед депутатами Держдуми, повідомляє «Російська служба новин».

Однак пізніше, продовжуючи свою промову, він сказав, що для початку аборти потрібно виключити з послуг, що надаються в рамках системи обов'язкового медичного страхування.

Читайте такожПатріарх Кирило закликав не драматизувати падіння курсу рубля, бо ціна рубля і обмінний курс валюти - "різні речі"«Той аргумент, що мовляв збільшиться кількість підпільних операцій, - це нісенітниця. За них теж платять гроші. Ціна операції легального дітовбивства повинна бути такою ж, як і підпільної. Але не за рахунок платників податків», - заявив патріарх Кирило. Він назвав аборти «однією з головних бід Росії».

«Якщо б вдалося в два рази скоротити кількість абортів, у нас було би стійке і потужне демографічне зростання», - підкреслив патріарх. За його словами, подолання «цього зла» вимагає комплексних заходів. Серед них він назвав допомогу сім'ям у вирішенні житлових проблем та матеріальну підтримку багатодітних сімей.

Промову предстоятеля у Держдумі зустріли оплесками.

Сьогодні вперше в новітній історії глава РПЦ виступає перед депутатами нижньої палати парламенту РФ. Минулого року Патріарх Кирил приходив до Ради Федерації.