Гірників, які залишилися під землею після обстрілу Дзержинська, підняли на поверхню

Про це повідомляє Управління інформаційної політики і з питань преси Донецької обласної державної адміністрації.

Як повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості ОДА, о 12.08 на шахту перестала подаватися напруга, внаслідок чого під землею залишилися 84 гірники.

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Станом на 14.10 на підприємство подано напругу. Гірників підняли на поверхню. За інформацією, що є на даний момент, постраждалих немає.

Нагадаємо, в результаті обстрілу міста Дзержинськ була знеструмлена шахта "Північна", і 84 гірника, що знаходились під землею, не були підняті на поверхню. Зараз обстріли бойовиками міста Дзержинська тривають.