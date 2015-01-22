Гірників, які залишилися під землею після обстрілу Дзержинська, підняли на поверхню
Гірників шахти «Північна» ДП «Дзержинськвугілля» підняли на поверхню, після майже двогодинної відсутності напруги внаслідок обстрілу Дзержинська терористами, на підприємство подано електрику.
Про це повідомляє Управління інформаційної політики і з питань преси Донецької обласної державної адміністрації.
Як повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості ОДА, о 12.08 на шахту перестала подаватися напруга, внаслідок чого під землею залишилися 84 гірники.
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Станом на 14.10 на підприємство подано напругу. Гірників підняли на поверхню. За інформацією, що є на даний момент, постраждалих немає.
Нагадаємо, в результаті обстрілу міста Дзержинськ була знеструмлена шахта "Північна", і 84 гірника, що знаходились під землею, не були підняті на поверхню. Зараз обстріли бойовиками міста Дзержинська тривають.