Кіберпонеділок 2018: що за день і коли він проводиться в Україні

В цей день, який цього року припадає на 26 листопада, тільки 24 години інтернет-магазини України пропонують знижки на товари.

Кіберпонеділок (Cyber Monday) є онлайн-версією "чорної п'ятниці" і проходить в наступний після неї понеділок. В цей день, який цього року припадає на 26 листопада, тільки 24 години інтернет-магазини України пропонують знижки до 90%, як незадовго до новорічних свят. Стартують розпродажі зазвичай опівночі 26 листопада.

Як правило, найбільші знижки в Cyber monday встановлюються на електроніку, побутову техніку, смартфони та інші гаджети.

Кіберпонеділок у всьому світі

Кіберпонеділок (Cyber Monday) – це маркетингова назва понеділка, який настає після Чорної п'ятниці і є її продовженням, але вже в мережі Інтернет. Це час онлайн-розпродажів, коли інтернет-магазини пропонують товари за зниженими цінами, які ви можете придбати, не виходячи з дому. А оскільки Кіберпонеділок, як і Чорна п'ятниця, проводиться щорічно в період підготовки до Різдвяних та Новорічних свят, то він є одним з найбільш жвавих днів торгівлі для інтернет-магазинів, більшість яких пропонують своїм покупцям реально грандіозні знижки.

Більшість роздрібних інтернет-магазинів пропонують в цей день (а іноді навіть і тиждень) великі знижки, аж до 90%, та спеціальні пропозиції, щоб заманити своїх «святкових» покупців. Тим більше, що доступність і простота онлайн-покупок сьогодні приваблюють багатьох.

Історія появи кіберпонеділка

Cyber Monday - своєрідна онлайн-версія «чорної п'ятниці». Цю традицію у 2005 році заснував ресурс Shop.org, онлайн-підрозділ Національної федерації роздрібної торгівлі США.

Федерація помітила, що в останні роки продажі в інтернеті досягали піку в понеділок після Дня подяки. За даними Adobe Digital Insights, в цей день у 2017 році інтернет-покупці витратили 6,6 млрд дол, що на 16,5% більше, ніж в 2016 році.

Читайте такожЧорна п'ятниця: як обманюють покупців в Україні (відео)

Впливає на все зростаючу популярність Кіберпонеділка і стрімке поширення мобільних пристроїв – смартфонів і планшетних комп'ютерів, які дозволяють людям взагалі не залежати від робочого комп'ютера і часу перебування в офісі. Все це дозволяє робити онлайн-покупки легко і з задоволенням, без стояння в чергах і штовхання в магазинах, із більш широким і швидким діапазоном пошуку товарів, що фізично складно охопити в Чорну п'ятницю.

Кіберпонеділок-2018 в Україні

В цьому році «Кіберпонеділок» в Україні припадає на 26 листопада, в ньому будуть брати участь усі найбільші інтернет-магазини країни, в яких ви зможете придбати товари повсякденного попиту, одяг, товари для дому, побутову техніку.

Магазини побутової техніки та електроніки, що приймають участь у «Cyber Monday»: Розетка, Комфі, Ельдорадо, Фокстрот.

За гаджетами варто заглянути в: Цитрус, Moyo.

Одяг та взуття можна буде придбати в: Answear, Lamoda.ua, Eobuv.com, Kedoff.net, Gepur, Модна Каста, Міратон і багатьох інших.

Серед китайських торгових майданчиків, які візьмуть участь у «Кіберпонеділку», варто звернути увагу на: Gearbest, AliExpress, TinyDeal, Banggood, Geekbuying, LightInTheBox.

Ну і серед американських онлайн-магазинів не можна не відзначити: Asos.com, Best Buy, Amazon.com, Victoria`sSecret.com, Walmart, 6pm, Michael Kors.

Як уберегти себе від переплати і обману під час кіберпонеділка

Придбаний непотрібний або бракований товар при наявності чека можна повернути протягом 14 днів. Винятком є продовольчі товари, ліки, предмети гігієни, іграшки, білизна, друковані видання, ювелірні вироби.

Також перед придбанням товару слід перевірити, чи реальна ця знижка: часто товари, позначені великою знижкою продаються за ту ж ціну, що і в «знижки», а іноді — навіть дорожче.

Найбільш надійний спосіб уберегтися від шахраїв — заздалегідь вивчити ціни на необхідні товари.

Для цього в Google можна зайти в «Google покупки». Для великих світових торгових майданчиків розроблені окремі сервіси: AliTools, Aliexpress Shopping Assistant, Camelcamelcamel.

Читайте такожЧорна п'ятниця для туристів: як заощадити при плануванні поїздкі в день великих знижок

Варто врахувати переваги та недоліки інтернет-шопінгу. Купівля в інтернеті дозволяє відкласти товар, призначений для придбання, у віртуальну корзину. Це важлива перевага, вона дозволяє оперативно придбати вибраний товар, випереджаючи інших покупців.

Однак в інтернеті важко перевірити стан продукції, тому безпечніше купувати без попередньої оплати.

Пам'ятайте, що допомагає заощадити і сashback. Завдяки цьому інструменту, який застосовує багато банків у кооперації з торговими мережами, власник отримує частину витраченої суми на свій рахунок.