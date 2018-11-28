Заарештованих українських моряків окупанти розмістили в "жіночому блоці" - журналіст

Сьогодні суд має обрати запобіжний захід для решти дев'яти українських моряків.

Доставлених у Сімферопольське СІЗО українських моряків, яким вчора окупанти обрали запобіжний захід, розмістили в "жіночий блок", подалі від арештантів, у кілька камер.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк. "Тобто вони не перебувають поодинці", - йдеться у його повідомленні.

"У солідарність з ними арештанти зібрали, скільки могли, чай, каву, одяг для них. До заїзду моряків у СІЗО пройшли перевірки, такі ж очікуються сьогодні", - додав журналіст.

Сьогодні Київський районний суд Сімферополя має обрати запобіжний захід для решти дев'яти моряків. За інформацією суду, засідання розпочнуться з 14:00.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Сімферополі заарештували 15 українських моряків.

25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці та захопила два українські військові катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українські моряки.