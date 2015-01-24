Порошенко полетів до Саудівської Аравії на церемонію прощання з королем

Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає з робочим візитом Королівство Саудівська Аравія, де візьме участьу церемоніїї прощання з покійним королем Саудівської Аравії Абдаллою бен Абдель Азіз Аль Саудом та висловить співчуття новому королю Саудівської Аравії Салману ібн Абдель Азіз ас-Сауду.

Як повідомляє прес-служба президента, у церемонії прощання з покійним королем Саудівської Аравії візьмуть участь глави держав та урядів багатьох країн, зокрема президент Франції Франсуа Олланд, президент Туреччини Реджеп Ердоган, лідери багатьох мусульманських країн.

Американську делегацію на похороні очолює віце-президент США Джозеф Байден.