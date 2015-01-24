Почалася евакуація жителів Маріуполя зі східної частини міста до західної - Яценюк

Почалася евакуація жителів Маріуполя зі східної частини міста до західної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на засіданні оперативного штабу щодо ситуації в Маріуполі, що проходить у МВС України.

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«Робиться все можливе, щоб врятувати мирних жителів, надати першу медичну допомогу і передислокувати зі східної частини Маріуполя до західної частини, в першу чергу дітей, сім'ї. І зараз у посиленому режимі транспортуються і розміщуються у дитячих садках і школах із західної частини Маріуполя ті сім'ї, які вирішили переїхати, тому що там немає ані електроенергії, ані води», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, в результаті обстрілу бойовиками з «Градів» Маріуполя загинули 16 мирних жителів, ще 83 дістали поранення. За даними Маріупольської міської ради, 74 постраждалих госпіталізовані.