На Одещині з підпільного цеху вилучили 3 тонни алкоголю

Вартість вилученого становить понад 1 мільйон гривень.

В Одеській області правоохоронці виявили нелегальний цех з виробництва алкогольної продукції.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Ізмаїльського прикордонного загону - начальник прес-служби загону Ігор Перегняк, вчора, 4 грудня, велику партію спирту, алкогольної продукції та сигарет виявили оперативники Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з представниками регіонального главку ДФС.

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Зазначається, що процесуальні дії проводилися на основі постанови Приморського районного суду Одеси.

Зокрема, вчора в ході обшуків у місті Ізмаїлі та в одному з сіл Кілійського району спільна оглядова група виявила майже 3 тонни алкогольної продукції (спирт, горілка, коньяк, шампанське), а також понад 8 тисяч пачок сигарет.

Як зазначив Перегняк, встановлено, що в Ізмаїлі зловмисники організували підпільний цех з виготовлення сурогатної алкогольної продукції, з відповідним обладнанням, електронасосом, шлангами, різними за місткістю бочками, каністрами тощо.

«Готову продукцію розвозили і збували в прикордонних контрольованих районах. Коли чергова партія мала надійти на прилавок одного з магазинів, правоохоронці взяли зловмисників на гарячому», - зазначив Перегняк.

Підакцизні товари та мікроавтобус Ford, яким доставлявся контрафакт, вилучено. Тривають слідчі дії. Сума вилученого становить понад 1 мільйон гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Чернівцях в підпільних цехах вилучили 45 тонн підробної кави.