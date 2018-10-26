У Чернівцях в підпільних цехах вилучили 45 тонн підробної кави (відео)

45 тонн підробної кави правоохоронці вилучили у підпільних цехах.

На підпільне виробництво натрапили після заяви представників відомого бренду кави: за їхніми даними, кількість фальсифікату у магазинах Чернівців з невідомих причин різко зросла.

Так слідчі і знайшли нелегальні цехи. Майже цілодобово два десятки працівників змішували дешеву каву із протермінованою. Вони пакували цю каву в упаковки відомих брендів.