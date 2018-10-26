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У Чернівцях в підпільних цехах вилучили 45 тонн підробної кави (відео)

16:10, 26 жовтня 2018
Інциденти
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Майже цілодобово два десятки працівників змішували дешеву каву із протермінованою \ фото УНІАН

На підпільне виробництво натрапили після заяви представників відомого бренду кави: за їхніми даними, кількість фальсифікату у магазинах Чернівців з невідомих причин різко зросла.

Так слідчі і знайшли нелегальні цехи. Майже цілодобово два десятки працівників змішували дешеву каву із протермінованою. Вони пакували цю каву в упаковки відомих брендів.

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Теги: #кава