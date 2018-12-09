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"Лапи геть від України!": у Польщі зірвали концерт ансамблю російської армії (відео)

00:15, 09 грудня 2018
Суспільство
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Активісти скандували: «Лапи геть від України» / скріншот

Відповідне відео опублікував портал OKO.press.

На записі видно, як двоє чоловіків вибігли на сцену з плакатами. На них було написано «Кремлівський рашизм геть за Дон» і «Слава українцям, які боряться за вашу і нашу свободу». Активісти скандували: «Лапи геть від України». Охорона вивела протестувальників.

Як повідомляв УНІАН, у Владивостоку пройшла акція в підтримку полонених українських моряків. Учасники флешмобу запустили в море паперові кораблики, щоб привернути увагу до захоплення екіпажів українських військових судів у Керченській протоці.

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Теги: #Україна#Польша