"Лапи геть від України!": у Польщі зірвали концерт ансамблю російської армії (відео)

На записі видно, як двоє чоловіків вибігли на сцену з плакатами. На них було написано «Кремлівський рашизм геть за Дон» і «Слава українцям, які боряться за вашу і нашу свободу».

У п'ятницю, 7 грудня, польські активісти спробували перешкодити виступу ансамблю пісні і танцю імені Александрова в місті Бидгощ. Відповідне відео опублікував портал OKO.press. На записі видно, як двоє чоловіків вибігли на сцену з плакатами. На них було написано «Кремлівський рашизм геть за Дон» і «Слава українцям, які боряться за вашу і нашу свободу». Активісти скандували: «Лапи геть від України». Охорона вивела протестувальників. Як повідомляв УНІАН, у Владивостоку пройшла акція в підтримку полонених українських моряків. Учасники флешмобу запустили в море паперові кораблики, щоб привернути увагу до захоплення екіпажів українських військових судів у Керченській протоці.

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