В Одесі суд відклав розгляд справи про вбивство й розчленування жінки-інспектора СІЗО

Автозак, який перевозив обвинуваченого, потрапив у ДТП, постраждалих у цій аварії немає.

В Одесі суд відклав розгляд справи про вбивство і розчленування жінки-інспектора СІЗО, скоєних у серпні 2017 року, через ДТП за участю спецавтомобіля, який перевозив обвинуваченого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні стало відомо в Малиновському районному суді Одеси, який розглядає вищеназване кримінальне провадження.

Зокрема, у понеділок планувалося чергове засідання суду за участю обвинуваченого Василя Чемеріза. Його мали доставити з Миколаївського СІЗО, куди чоловіка було переведено з Одеси з метою його безпеки.

Як зазначив головуючий в колегії Малиновського райсуду Олексій Стариков, він не знає, яким чином автозак, що транспортував Чемеріза, потрапив в ДТП. За попередніми даними, постраждалих у цій аварії немає, засідання перенесено через втрату часу, який пішов на оформлення правоохоронцями дорожньої пригоди.

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Наступне засідання заплановано на 12 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2017 року Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора Олену Порошенко.

За підозрою в убивстві було затримано 39-річного чоловіка, який перебував у слідчому ізоляторі. Зловмисник раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У момент скоєння вбивства інспектора ізолятора був під слідством у зв'язку з вчиненням розбійного нападу (ст. 187 ККУ).

Поліція за фактом вбивства розпочала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, в результаті чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України), тортур тощо.

19 серпня підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. З метою безпеки його було переведено у Миколаївський СІЗО.

Справу підозрюваного розглядає Малиновський райсуд Одеси. Під час одного з засідань обвинувачуваний заявив, що вбив інспектора нібито на вимогу двох осіб, які йому погрожували, - співробітника Одеського СІЗО і ув’язненого, який вже вийшов на свободу. Нібито цей злочин було «замовлено», щоб змістити з посади «начальника в'язниці».