Обвинувачений у вбивстві з розчленуванням співробітниці Одеського СІЗО назвав ім'я замовника злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву підсудний Василь Чемериз зробив сьогодні в ході чергового засідання Малиновського районного суду Одеси.

На початку засідання суддя Стариков зачитав листа з ізолятора тимчасового тримання про стан здоров'я обвинуваченого, оскільки 4 вересня суд вимушено відклав слухання через те, що він нібито «наковтався лез». З тексту зачитаного сьогодні листа випливало, що Чемериз проковтнув металеві щипчики і фрагмент електрокип'ятильника - на знак протесту проти «несправедливого» суду. Його обстежили в умовах стаціонару клінічної лікарні №11, і встановили, що показань до негайної госпіталізації немає.

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Обвинувачений, очевидно, обурений таким поворотом подій, перейшов «у наступ» і заявив, що «прокуратура кришує Одеський слідчий ізолятор». Він також наголосив, що «у справі» йде не один і не допустить, щоб з нього «зробили цапа-відбувайла».

«Доки не візьмуть під варту головного замовника, який замовив співробітницю. Це - старший оперуповноважений першого корпусу Олександр. Він як працював, так і працює», - сказав Чемериз.

Він також подав клопотання про відвід головуючого у справі та прокурора, а потім - і всього складу суду. Судова колегія, порадившись у нарадчій кімнаті, відмовила в задоволенні клопотань обвинуваченого, у зв'язку з відсутністю підстав, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом.

В ході судового засідання, яке було продовжено, було допитано двох свідків сторони обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2017 року в Одеському СІЗО 39-річний заарештований Чемериз вбив і розчленував співробітницю ізолятора Олену Порошенко.

Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На момент скоєння вбивства інспектора ізолятора був під слідством у зв'язку з вчиненням розбійного нападу (ст. 187 ККУ).

Поліція за фактом вбивства почала розслідування за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України), тортур та ін.

12 березня 2018 року Чемериз у суді заявив, що його примусили вчинити вбивство співробітниці СІЗО. Він стверджував, що вбив інспектора нібито на вимогу двох осіб, які йому погрожували, - співробітника ізолятора і ув’язненого, який вже вийшов на свободу. Нібито цей злочин було «замовлено», щоб змістити з посади «начальника в'язниці». Пізніше в залі суду Чемериз заявляв, що побоюється за своє життя. 16 травня обвинувачений частково визнав вину.

4 вересня Малиновський районний суд Одеси відклав слухання у справі про вбивство і розчленування жінки-інспектора СІЗО.