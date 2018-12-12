Україна опинилася в ТОП-20 країн із найбільшим трафіком на Pornhub

Україна виявилася також у лідерах по часу, який користувачі проводять на сайті.

Найбільший порносайт світу PornHub опублікував статистику використання своєї платформи за 2018 рік.

Згідно з даними сервісу, Україна вперше увійшла до Топ-20 країн, які забезпечують 80% трафіку Pornhub.

Україна піднялася відразу на 11 позицій, опинившись на 16 місці в рейтингу. Щоправда, найбільший ривок показав Казахстан, піднявшись відразу на 33 пункти.

У першій п'ятірці опинилися США, Велика бБитанія, Індія, Японія і Канада.

У Pornhub відзначили, що подібний приріст забезпечили абсолютно нові користувачі платформи, що добре видно по суттєвих змінах в уподобаннях контенту порівняно з минулим роком.

Зокрема, відразу на 367% виріс ключовий запит «Anime», на 113% - «Hentai» і на 79% - «Cartoon». Якщо говорити про найпопулярніших зірок, то українці найчастіше шукали Сашу Грей і Ельзу Джин.

До речі, Україна виявилася також у лідерах по часу, який користувачі проводять на сайті. Середня тривалість перебування українців на Pornhub склала 10 хвилин і 26 секунд, що вивело Україну на 4 місце за цим показником.

Більше всіх на Pornhub сиділи філіппінці (13 хвилин 50 секунд). У цілому, середня тривалість відвідування користувачами Pornhub зросла в 2018 році на 14 секунд і склала 10 хвилин і 13 секунд.

Найбільш популярними персонажами з фільмів та ігор стали Харлі Квінн і Elastic Girl.

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По трафіку з ігрових консолей Playstation (54%) обійшов Xbox (33%), десктопний браузер Chrome (57%) - всі інші браузери (менше 10%), смартфони на Android (54%) - смартфони iPhone (44%), а Windows (77%) - macOS (16%) і т. д.

Як повідомляв УНІАН, найбільший порносайт світу PornHub проаналізував трафік з Гавайських островів вранці 13 січня, коли місцеві жителі отримали на телефони неправдиві повідомлення про ракетний удар. З'ясувалося, що трафік PornHub з Гаваїв різко впав під час ракетної загрози, але потім перевищив норму.