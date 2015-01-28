Завтра в Україні очікуються стрибки температури і мокрий сніг

На півдні сніг перейде в дощ, у більшості західних та північних областях суттєві опади малоймовірні. Місцями в Україні очікується туман і паморозь, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».

Температура повітря досягне 2 морозу - 4 тепла, в Криму до 10 градусів тепла. Вночі очікується-2-10, у південній частині від 3 тепла до 3 морозу.

У західній частині суттєві опади малоймовірні, лише місцями опади переважно у вигляді снігу пройдуть у Львівській області та на Закарпатті. Температура повітря вночі-2-10 градусів, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

У північних областях суттєві опади малоймовірні, тільки в Сумській області невеликий сніг. Температура повітря вночі-2-8 градусів, вдень від 3 морозу до 2 тепла.

У центральній частині місцями мокрий сніг і дощ, у Вінницькій області опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 3 тепла до 3 морозу.

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У східних областях очікується сніг, у південних районах місцями з дощем. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

У південній частині місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі та вдень 0-6 градусів тепла, вночі в Одеській області до 3 морозу.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, вдень близько нуля.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.