Знищення "гумконвою" може спровокувати РФ на застосування бойової авіації - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Він зазначив, що Збройні сили України здатні знищити черговий «гумконвой», що заходитиме в Україну. Водночас доцільною ця операція була б у разі, коли б ЗСУ були готові до повномасштабної війни з Росією, сказав Бадрак.

На сьогодні ж, за словами експерта, знищення «гумконвою» може призвести до того, що Росія почне застосовувати бойову авіацію проти українських військ.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого було зафіксовано в’їзд 12-го «гумконвою», що прибув з Росії на Донбас у складі 175 вантажівок.

Перед цим Росія направила бойовикам на Донбас «гуманітарну» допомогу 8 січня.

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Вантажівки МНС РФ незаконно в'їжджають на територію України. Їхній вміст невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не можуть оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території озброєння, боєприпаси, сухі пайки. Щоразу після прибуття цих «гумконвоїв» обстріл бойовиками позицій українських силовиків і населених пунктів посилюється.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів у Донбасі устаткування і вугілля, а також тіла убитих в Україні російських солдатів.