Польща у 2014 році збільшила видачу 5-річних віз українцям

За даними польського міністерства закордонних справ, якими володіє УНІАН, консульства Польщі також суттєво збільшили видачу віз терміном від двох до чотирьох років.

Читайте такожПольща збільшила видачу українцям віз та дозволів на перебування в країні

Найбільше серед довгострокових віз було видано дворічних - 233,5 тис., що на третину більше, ніж роком раніше.

Українці також отримали 50,7 тис. трирічних шенгенських віз та 18,2 тис. чотирирічних, що в 1,8 та 3,7 рази, відповідно, більше, ніж у попередньому році.

Польща видала громадянам України в минулому році близько 645 тис. віз з правом багаторазового в'їзду, що становить майже 80% всіх виданих віз. Частка довгострокових віз серед усіх склала 37%.

Як повідомляв УНІАН, Польща в минулому році збільшила видачу віз в Україні на 15%, до 830 тис.