Джемілєв: Раду міністрів і парламент Криму рік тому захопили 110 російських військових

Про це на міжнародній конференції "Крим - це Україна" заявив правозахисник, дисидент, уповноважений президента у справах кримських татар Мустафа Джемілєв.

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За його словами, анексія Криму Росією почалася 23 лютого 2014 року, коли в Севастополі вперше з'явилися так звані "зелені чоловічки", спецзагони Збройних сил РФ без розпізнавальних знаків, які почали захоплювати державні установи.

"26 лютого (2014 року) вони планували скликати Верховну Раду автономної республіки і прийняти звернення до Путіна про приєднання Криму до Росії", - сказав Мустафа Джемілєв, зазначивши, що з усього Криму до Сімферополя звезли близько 3-4 тис. осіб, більшість з яких були з Севастополя.

Як зазначив Мустафа Джемілєв, у кримських татар того дня в Сімферополі заздалегідь була запланована акція зовсім з іншого приводу, але коли стало відомо про наміри приєднати Крим до Росії, кримські татари почали прибувати до Сімферополя, щоб не допустити здійснення намірів РФ.

За словами Мустафи Джемілєва, тоді кримським татарам, які складали більшість мітингувальників, вдалося запобігти ухваленню звернення, а сепаратистів відтіснили від будівлі парламенту.

"Наступного дня, рано вранці, Верховна рада і Рада міністрів були захоплені ось цими "чоловічками". В цілому їх було 110 осіб, 70 захопили парламент і 40 - Раду міністрів", - зазначив він.

Наступного дня можна було знову зібратися на акцію протесту, але з Києва надійшло прохання не виходити через загрозу кровопролиття, сказав Мустафа Джемілєв.

Він підкреслив, що, "з іншого боку, Київ нічого не робив для того, щоб нейтралізувати цих терористів".

Крім того, за словами Мустафи Джемілєва, за 20 км розташовувалися бійці "Альфи", які не діяли, коли ситуація вимагала приїхати, оточити і нейтралізувати російських загарбників. Як зазначив Мустафа Джемілєв, чисельність "Альфи" становила близько 1,5 - 2,5 тис. осіб.