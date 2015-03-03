Дурицька відмовилася від програми захисту свідків, щоб не бути під "домашнім арештом" - адвокат

Українська модель Ганна Дурицька не зможе полетіти на похорон російського політика Бориса Нємцова, тому що їй потрібно бути зі своєю матір'ю, яка дуже хвора.

Про це по прильоту Дурицької в Київ розповів її адвокат Вадим Прохоров, повідомляє ТСН.

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"Вона не зможе бути, тому що зараз їй треба возз'єднатися з мамою. Дійсно, не найкраща ситуація у мами, вона теж у важкій ситуації. Вона хвора. І ось саме тому Ганна і прагнула до Києва", - сказав він.

Дівчина прилетіла рейсом з Москви о 00.35. Вона вийшла через звичайний D-термінал, але не через "приліт" - її вивели так, щоб преса не змогла з нею поспілкуватися. На голові у неї була хустка.

Прохоров каже, що російські слідчі затримували Дурицьку не тому, що вона була підозрюваною або обвинуваченою, а тому що не встигли провести з нею всі необхідні слідчі дії. Він зазначив, що свідок вбивства Нємцова надавала повне сприяння російському слідству.

"Я це можу стверджувати, як її адвокат. Ми провели з нею по суті три доби у співпраці з російським Слідчим Комітетом. Вона дала повні, вичерпні свідчення щодо останніх кількох годин, проведених з Борисом. Це були останні години життя мого друга і довірителя Бориса Нємцова. І близької їй людини", - сказав Вадим Прохоров.

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Адвокат не виключає, що в майбутньому з Дурицькою будуть проводитися додаткові слідчі дії. "Я сподіваюся, що якщо дійсно потрібні якісь додаткові слідчі дії, це не можна виключити, думаю, що Ганна візьме в них участь. Вона, як і всі ми - друзі і колеги Бориса Нємцова - зацікавлена в тому, щоб його вбивці були знайдені. У всякому разі, ми докладемо до цього максимум зусиль", - сказав Прохоров.

За його словами, у моделі були вагомі причини відмовитися від програми захисту свідків. "Вона відмовилася від програми по захисту свідків, щоб не бути за фактом під домашнім арештом. Але якщо говорити по суті, то вона була під захистом (російського слідства). Дійсно, оперативні співробітники її супроводжували, дійсно надавали захист, але, правда, і в якійсь мірі якийсь час вона не могла покинути Росію", - сказав він.