ДСНС просить волонтерів координувати дії з її фахівцями у зоні АТО

Наразі волонтерські групи не лише надають гуманітарну допомогу переселенцям з Криму і Донбасу, але і допомагають психологам Держслужби у транзитних центрах, розташованих у Костянтинівці і Слов’янську, повідомила речниця ДСНС Наталя Бистра, передає радіо "Свобода".

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"Велике прохання до волонтерів і всіх тих, хто хоче допомогти – координувати свої дії з нашими регіональними штабами. Так буде і їм простіше, і швидше будуть вирішуватися всі питання", – наголосила Наталя Бистра.

Нині у транзитних пунктах ДСНС працюють понад 20 психологів держслужби і стільки ж психологів-волонтерів. Від початку цього року у транзитних пунктах держслужби з надзвичайних ситуацій медичну, психологічну і гуманітарну допомогу надано більш як 4 тис. переселенців, повідомила Наталя Бистра.