МЗС планує найближчим часом запровадити електронні візи
Міністерство закордонних справ України планує найближчим часом запровадити електронні візи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час публічного звіту "100 днів діяльності уряду: шлях до стабілізації" заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Найближчим часом ми запровадимо електронні візи. Ми будемо такими, якими є європейські дипломатичні служби, які мають найкращі показники і найкращі зразки", - сказав він.
Читайте такожІндія ввела електронні візи для українців
Також, за словами глави МЗС, після прийняття закону про держслужбу міністерство підготувало і подасть на розгляд парламенту законопроект про дипломатичну службу.
Клімкін зазначив, що вже зараз кожен громадянин може оцінити роботу консульських служб за кордоном та внести свої пропозиції щодо поліпшення роботи міністерства.