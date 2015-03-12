МЗС планує найближчим часом запровадити електронні візи

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час публічного звіту "100 днів діяльності уряду: шлях до стабілізації" заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Найближчим часом ми запровадимо електронні візи. Ми будемо такими, якими є європейські дипломатичні служби, які мають найкращі показники і найкращі зразки", - сказав він.

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Також, за словами глави МЗС, після прийняття закону про держслужбу міністерство підготувало і подасть на розгляд парламенту законопроект про дипломатичну службу.

Клімкін зазначив, що вже зараз кожен громадянин може оцінити роботу консульських служб за кордоном та внести свої пропозиції щодо поліпшення роботи міністерства.



