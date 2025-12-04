Агентство Fitch Ratings знизило свої прогнози щодо цін на нафту на 2025-2027 роки на тлі надлишку пропозиції на ринку та зростання виробництва сировини.

Ціни на нафту 4 грудня зросли на тлі чергової української атаки на нафтову інфраструктуру Росії та затягування мирних перемовин стосовно завершення українсько-російської війни, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 12:55 за київським часом вартість нафти Brent зросла на 29 центів, до 62,96 долара за барель. Американська нафта марки WTI зросла на 38 центів, до 59,33 долара за барель.

Видання з посиланням на джерело у розвідці зазначає, що 3 грудня стало відомо про удар України по нафтопроводу "Дружба" у Тамбовській області РФ. Журналісти констатують, що це вже п'ята атака на нафтопровід, який транспортує російську нафту до Угорщини та Словаччини. Разом з тим, оператор нафтопроводу та угорська нафтогазова компанія пізніше заявили, що постачання нафтопроводом відбувається в звичайному режимі.

"Кампанія України з використанням дронів проти російської нафтопереробної інфраструктури перейшла в більш стійку та стратегічно скоординовану фазу", – ідеться у звіті консалтингової компанії Kpler.

В ньому також зазначається, що удари по нафтопереробних заводах повторюються, аби ускладнити відновлення їхньої роботи.

"Це призвело до зниження обсягів переробки нафти в Росії до близько 5 мільйонів барелів на добу в період з вересня по листопад, що на 335 000 барелів на добу менше, ніж минулого року, причому найбільше постраждав бензин, а виробництво газойлю істотно скоротилося", – зазначається у звіті.

Підтримала зростання цін і відсутність прогресу у мирних перемовинах стосовно завершення російсько-української війни. Видання зазначає, що представники президента США Дональда Трампа вийшли з мирних переговорів з Кремлем без конкретних проривів у питанні закінчення війни. Американський лідер заявив, що не ясно, що буде далі.

Водночас агентство Fitch Ratings знизило свої прогнози щодо цін на нафту на 2025-2027 роки на тлі надлишку пропозиції на ринку та зростання виробництва сировини, яке, як очікується, перевищить попит.

Удари по енергетичній інфраструктурі Росії - останні новини

Як повідомило УНІАН джерело у розвідці, у першу ніч зими в Росії стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта продовжує постачатися в деякі країни Європи, підживлюючи фінансові та військові спроможності агресора.

Це далеко не перший удар Сил оборони по енергетичній інфраструктурі РФ. Так, в ніч проти 13 серпня 2025 року безпілотники атакували два нафтопереробних заводи (НПЗ) у двох областях РФ, а також нафтоперекачувальну станцію в Брянської області, яка використовується для транспортування російської нафти у Європу

Не забувають українські дрони і про російські НПЗ. Із початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських нафтопереробних заводах.

