Росіяни зможуть запускати по Україні за ніч півтори-дві тисячі "Шахедів", але при умові їхнього накопичення.

Таку думку висловила волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю Телеграфу. "Певні обмеження в російській військовій промисловості є. Умовно запускати 10 тис. "Шахедів" на добу вони не зможуть. Але чи зможуть вони одномоментно запустити півтори-дві тисячі "Шахедів"? Накопичити і потім комбіновано, з ракетами, в одну ніч запустити? Так, це абсолютно реально", - вважає вона.

При цьому Берлінська деталізувала, що щоночі влаштовувати такі атаки окупанти не зможуть і назвала причину.

"Кожен день запускати 2 тис. "Шахедів" неможливо. Вони стільки не виготовляють. Але накопичивши дрони, запускаючи їх з ракетами, то це абсолютно реально вийти і на 2 тис. і на 2,5 тис.", - зазначила вона.

Волонтерка підкреслила, що РФ сама виготовляє "Шахеди", до того ж, їй активно допомагає Іран, продовжуючи постачання, а ще до допомоги росіянам підключився Китай.

"Китай поступово починає включатися на повну потужність. Дуже допомагає РФ з компонентною базою, готовими виробами, інженерами, інструкторів своїх присилає, щоб налагоджувати великі виробництва. Цілі заводи працюють на російську військову промисловість в Китаї. Але з цим можна боротися. Є перехоплювачі "Шахедів". Це успішні, класні українські розробки", - розповіла Берлінська.

Запуски "Шахедів"

Раніше повідомлялось, що у РФ розробляють новий морський дрон, призначений для запуску безпілотників прямо у морі. Він, ймовірно буде запускати "Шахеди" або інші схожі дрони.

Українські аналітики розповідали, що сам по собі морський дрон являє собою певну платформу над якою змонтований каркас та дах, на якому встановлені антени зв’язку, навігації та камери. Під цим дахом знаходиться коробчаста пускова установка для чотирьох, ймовірно, "Шахедів".

