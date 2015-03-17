Порошенко заявив, що бойовики не пускають на Донбас гуманітарні конвої від України та ЄС

Україна готова забезпечувати вирішення гуманітарних проблем окупованих територій Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Вернером Йоханнісом, який перебуває в нашій країні з офіційним візитом.

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"Україна готова до забезпечення вирішення гуманітарних проблем окупованих територій окремих районів Донецької і Луганської областей, але, на жаль, підтримувані Росією бойовики не допускають ні українські гуманітарні конвої, ні гуманітарні конвої Євросоюзу. Ці два проекти здійснюються в чіткій координації і за допомогою Міжнародного комітету Червоного хреста ", - сказав Порошенко.