В Польщі пройдуть навчання понад 190 українських рятувальників

Про це повідомив голова ДСНС Сергій Бочковський. "У період з 16 лютого по 6 березня, у відомчому навчальному закладі ДПС Польщі в Познані навчання з домедичної підготовки пройшли 69 співробітників ДСНС України. Протягом навчання рятувальники оволоділи не лише теоретичними, а і практичними навиками надання домедичної підготовки. Польські колеги продемонстрували нашим співробітникам новинки аварійно-рятувальної техніки та спорядження. Окрім цього, наші фахівці розширили свої знання щодо надання домедичної допомоги людині, яка потрапила у ту чи іншу надзвичайну подію. По закінченню стажування кожен із наших рятувальників отримав підтверджуючий сертифікат", - повідомив Сергій Бочковський.

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За словами голови ДСНС, з 9 березня по 25 квітня триватиме чергова фаза стажування у зазначеному навчальному закладі. Підготовку у Польщі пройдуть 127 співробітників ДСНС України.

Крім цього, він зазначив, що у 2014 році у відомчих навчальних закладах Державної пожежної служби Польщі у містах Краків, Познань, Ченстохова підготовку за напрямом домедичної підготовки пройшли 78 співробітників ДСНС України.