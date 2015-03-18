В Україні планують запустити поромну лінію з Туреччиною через Скадовськ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Одесі повідомив голова АМПУ Андрій Амелін.

«Ми повернули до життя Скадовський порт, у якому нічого не робилося з 2006 року - не проводилося ніяких днопоглиблювальних робіт. Це призвело до того, що з лютого 2014 туди взагалі припинилися заходження суден. Ми провели всі роботи своїми силами - поглибили до паспортних 6 метрів. У перспективі плануємо розгорнути поромну лінію з Туреччиною», - сказав Амелін.

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За його словами, на даний момент інфраструктурно проект готовий. Порт готовий приймати пороми, які ходять у названому напрямку, і зараз ведуться переговори з турецькими поромними перевізниками.

«Була зустріч із представниками однієї з цих ліній у Херсоні, куди були запрошені представники всіх контролюючих органів - прикордонники, митники, СЕС ... Всі говорять, що готові до прийому суден ... Сьогодні «м'яч» - на турецькому боці. Рішення - за ними», - сказав Амелін.

Нагадаємо, на початку минулого року УНІАН повідомляв, що 13 лютого відкриється поромна лінія Іллічівськ - Стамбул.