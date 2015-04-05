На Землі можна було спостерігати найкоротше за ціле століття місячне затемнення (фото)

Як передає «Дождь», найкраще його було видно на території США. Частково затемнення змогли побачити і жителі Росії, Азії та Індії, воно тривало приблизно 5 хвилин.

Наступне затемнення жителі Землі зможуть побачити лише у вересні 2015.

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Місячні затемнення відбуваються, коли природний супутник нашої планети, рухаючись навколо Землі, входить у земну тінь. Якби площини орбіт Місяця і Землі збігалися, то місячні затемнення повторювалися б кожен місяць. За рік зазвичай відбуваються одне-два місячних затемнення.