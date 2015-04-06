Харківську міліцію очолив полковник, який захищав Горлівку від сепаратистів

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, представив особовому складу нового керівника сьогодні начальник ГУМВС України в Харківській області генерал-майор міліції Анатолій Дмитрієв.

Крищенко до призначення очолював управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Донецькій області.

«42-річний полковник міліції Андрій Крищенко прибув до Харківської області з Донеччини. За роки служби в органах внутрішніх справ обіймав різні керівні посади в Кіровоградській та Донецькій міліції. Напередодні призначення у Харків він очолював управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Донецькій області», - зазначили в міліції.

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Дмитрієв наголосив, що Крищенко «є досвідченим міліціонером, вимогливим та принциповим керівником, має значний досвід оперативної роботи».

У свою чергу новий начальник міську правління міліції завірив усіх присутніх, що зі своїми задачами харківська міліція впорається та зможе навести належний правопорядок у місті.

Довідка УНІАН. Попереднім начальником Харківського міського управління міліції був Олексій Бойко.