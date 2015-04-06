Заступника прокурора Закарпатської області викрили в спробі "віджати" гараж у львів'янки (фото)
Із 28 березня львів`янка Христина Люкович не може виїхати автомобілем зі свого гаража.
Як написала дівчина в соцмережі, ось уже понад тиждень, як виїзд їй заблокував заступник прокурора Закарпатської області.
За словами Христини Люкович, заступник прокурора проживає у Львові на вулиці Коновальця. Автомобіль Фольксваген Туарег він припаркував під воротами її гаража.
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"На моє прохання забрати автомобіль, прокурор відповів, що буде ставити свій автомобіль, де захоче та коли захоче", – повідомила дівчина у Facebook. Такі дії прокурора вона пов`язує із тим, що він хоче примусити її продати гараж.
Дівчина також додала фото прокурора, яке, як вона вказує, є власником припаркованого авто біля її гаражу.
КРАЇНА ЗМІНЮЄТЬСЯ, А ПРОКУРОР- ЦЕ СПОСІБ ЖИТТЯ!!!Прохання: МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!!!Доброго дня. Хочу Вас познайомити з за...Posted by Кристина Люкович on 5 Апрель 2015 г.