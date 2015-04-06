Заступника прокурора Закарпатської області викрили в спробі "віджати" гараж у львів'янки (фото)

Як написала дівчина в соцмережі, ось уже понад тиждень, як виїзд їй заблокував заступник прокурора Закарпатської області.

За словами Христини Люкович, заступник прокурора проживає у Львові на вулиці Коновальця. Автомобіль Фольксваген Туарег він припаркував під воротами її гаража.

Читайте такожДо 25 квітня з органів прокуратури хочуть звільнити близько 3,5 тисяч співробітників

"На моє прохання забрати автомобіль, прокурор відповів, що буде ставити свій автомобіль, де захоче та коли захоче", – повідомила дівчина у Facebook. Такі дії прокурора вона пов`язує із тим, що він хоче примусити її продати гараж.

Дівчина також додала фото прокурора, яке, як вона вказує, є власником припаркованого авто біля її гаражу.