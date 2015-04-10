Всі причетні до ДТП у Костянтинівці досі під арештом - Федичев

Про це у своєму щоденному коментарі повідомив полковник, заступник командувача АТО Валентин Федичев, передає прес-служба Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

"Усі військовослужбовці, причетні до скоєння ДТП, продовжують перебувати під арештом, а рішення Апеляційного суду Запорізької області з приводу звільнення під заставу стосується тільки раніше затриманого офіцера ЗСУ Мар'яна Рака, який відповідав за технічну справність військової техніки, в тому числі й тягача МТ-ЛБ, який потрапив у ДТП", - повідомив Федичев.

За його словами, затримання Рака було обумовлено тим, що в ході досудового розслідування не відкидалася версія про можливу технічну несправність тягача, що могло призвести до ДТП.

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"Але, як видно, під час проведених експертиз технічного стану МТ-ЛБ в рамках розслідування, вона не знаходить підтвердження", - повідомив полковник.

Він додав, що тим самим рішенням суду водія бронетранспортера Романа Карпинця було залишено під арештом.

"Водночас для проведення найбільш об'єктивного розслідування всіх обставин ДТП військова прокуратура Запорізького гарнізону, яка працює в цьому питанні за всебічної підтримки керівництва Генштабу, висунула вимогу залишити Рака під арештом, де він і перебуває до сьогодні", - розповів Федичев.

Нагадаємо, 16 березня в Костянтинівці через порушення правил дорожнього руху екіпажем бронемашини сталася ДТП. У результаті пригоди загинула 8-річна дівчинка.

Раніше повідомлялося, що Запорізький апеляційний суд відпустив з-під арешту одного з підозрюваних у скоєнні ДТП у Костянтинівці під заставу 60 тис. грн.