Окупанти у Сімферополі провели обшук у будинку колишнього оператора кримськотатарського каналу

В окупованому Сімферополі в будинку відеооператора Амета Умерова вранці 11 квітня був проведений обшук співробітниками Центру з протидії екстремізму.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомили друзі і колеги Умерова.

За їх словами, підставою для проведення обшуку стали висловлювання Амета в одній із соціальних мереж на політичну тему, в яких він критикував дії окупантів Криму.

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За інформацією друзів Умерова, обшук тривав недовго. Співробітники Центру «Е» вивчили вміст комп'ютера і перевірили відеотехніку, але нічого забирати не стали.

В будинку Умеров проживає з дружиною, малолітньою дитиною та старими батьками. На даний момент відеооператор знаходиться в сімферопольському Управління з протидії екстремізму.

Кілька років тому Амет Умеров працював оператором телеканалу ATR. Зараз займається зйомкою весіль.