На Харківщині святкування Великодня пройшло без порушення громадського порядку – МВС

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними міліції, вчора, 12 квітня, близько 140 тисяч мешканців міста Харкова та області взяли участь у масових релігійних заходах.

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"Харківські правоохоронці зробили все можливе, щоб відзначення цієї значної події відбулося без порушень. Протягом декількох днів працівники міліції забезпечили контроль за безпечним пересуванням транспорту і пішоходів, взяли під посилену охорону території об'єктів з масовим перебуванням віруючих. Завдяки вжитим заходам святкування Великодня на Харківщині пройшло без порушень громадського порядку", - наголосили у міліції.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на Великдень для охорони громадського порядку були залучені близько 1,5 тисяч міліціонерів.