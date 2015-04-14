Командир військового, який скоїв смертельне ДТП у Костянтинівці, не визнає своєї провини

Про це він заявив після засідання суду, повідомляє 112.ua.

"Виходить, що водій - мій підлеглий, і я посадив його за кермо цієї машини, нібито посадив. Але перед тим мені надійшов наказ приїхати і отримати МТ-ЛБ, машину, що вчинила ДТП. Я взяв найбільш, можна сказати, досвідченого водія, який вже неодноразово на передовій їздив на цій машині. Інкримінують те, що саме я винен у тому, що він сів за штурвал. Коли він сідав за штурвал, я його навіть не бачив, а солдати деякі його бачили, то я б не сказав, що він був напідпитку", - зазначив командир Мар'ян Рак.

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Відзначається, що командиру загрожує до семи років позбавлення волі, водієві - до п'яти. Водій свою провину повністю визнав.

Згідно з повідомленням, сторона захисту командира буде і надалі відстоювати позицію, що його незаконно звинувачують в даному ДТП.

Нагадаємо, 16 березня у Костянтинівці Донецької області сталася аварія за участю українських силовиків. Бойова машина десанту (БМД) здійснила наїзд на жінку, яка проходила з дітьми, внаслідок чого загинула дитина 2008 року народження.

У Генштабі заявляли, що військовослужбовець, який був за кермом бойової машини, що збила 8-річну дівчинку у Костянтинівці Донецької області, за попередніми даними, перебував у нетверезому стані.