Чи рентабельно займатися сільським господарством в Україні?

За попередніми даними, рівень рентабельності сільського господарства України 2007 року становив 14,4%.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) з посиланням на попередні дані підрахунку результатів господарської діяльності сфери АПК 2007 року Державного комітету статистики.

Згідно з повідомленням, у рослинництві цей показник досяг позначки 32,1%, а в тваринництві знизився до -13,3%.

Набагато кращий результат проти минулого року отримано від вирощування зернових культур (27,9%) і соняшнику (74,9%). Характерно, що за статистикою збитків в тваринництві 2007 року зазнали не тільки виробники свинини та яловичини, а й м`яса птиці - мінус 18% порівняно з плюс 12,1% 2006 року.

Найвищими показники рентабельності с/г виробництва були в Львівській (28,6%), Луганській (28,6%), Полтавській (27,6%), Кіровоградській (26,8%) областях і в Києві (43,5%). У Волинській і Донецькій областях сільськогосподарське виробництво взагалі було збитковим - мінус 0,6% і мінус 1,3% відповідно.

У повідомленні наголошується, що раніше Міністерство аграрної політики прогнозувало збільшення рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції 2007 року до 20%.

Коментуючи ці дані, керівник групи експертів УКАБ Володимир ЛАПА акцентував увагу на нестабільності економічних показників роботи сільгосппідприємств. «Ситуація, коли рентабельність виробництва певної продукції змінюється на 20-30% щорічно, є несприятливою для галузі, яка потребує значних інвестицій, оскільки відсутня впевненість у майбутньому», - зазначив В.ЛАПА.

За словами президента УКАБ Алекса ЛІССІТСИ, чинниками нестабільності економічних показників є не тільки зовнішні чинники, як-от підвищення цін на зерно, а й зміни платоспроможності та попиту в Україні, нестабільність виплати дотацій і доплат, рівень контрабандних постачань тощо.

"Окрім цього, не слід забувати, що рентабельність сільського господарства на рівні нижче 15% зафіксована з урахуванням наявних субсидій і пільг, зокрема податкових, тому ми повинні достатньо зважено підійти до формування середньострокової стратегії підтримки та оподаткування галузі, щоб не знищити наявне зростання, особливо в умовах підвищення конкуренції з боку імпортної продукції під час вступу до СОТ», - додав А.ЛІССІТСА.

Довідка УНІАН. Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) - неурядова бізнес-асоціація, яка об`єднує лідерів аграрного бізнесу України. Основним завданням УКАБ є всебічне представлення інтересів і відстоювання ролі приватного бізнесу агропромислового комплексу під час розроблення та впровадження аграрної політики України.