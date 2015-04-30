До Катманду з Делі вилетіла оперативна група консульської служби МЗС, щоб допомогти евакуювати українців

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС, станом на 18.00 наявна інформація про перебування на території Непалу 196 громадян України. Дані про загиблих (постраждалих) українців відсутні, проте із 40 співвітчизниками не вдається вийти на зв’язок.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на літаку Міноборони Непал готові покинути 85 українців.

25 квітня у Непалі стався землетрус магнітудою 7,9. В Індійському метеорологічному департаменті повідомили, що після основного землетрусу зафіксовано ще 67 повторних поштовхів меншої інтенсивності. За останніми даними, кількість жертв землетрусу в Непалі перевищила 5,5 тисячі, деякі населені пункти залишаються без їжі та води.