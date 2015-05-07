В Україні вводяться в обіг монети номіналом одна гривня з новим дизайном

Як повідомила прес-служба НБУ, лицьовий бік (аверс) нової монети аналогічний монеті з Володимиром Великим, яка була введена в обіг у 2004 році. На зворотному боці замість князя зображено стилізовану композицію: солдатська каска і квіти маку; ліворуч - напис 1945, праворуч - 2015; трикутники, що символізують полум'я свічок; вгорі - напис 70 років Перемоги.

Читайте такожНБУ вводить в обіг кольорові монети, присвячені Євромайдану і Революції Гідності (фото)

В 2010 році були випущені одногривневі монети до 65-річчя Перемоги з георгіївською стрічкою і Орденом Вітчизняної війни, повідомляє LB.ua. У 2004 і 2005 роках випускалися монети до 60-річчя визволення України від фашистських загарбників та 60-річчя перемоги у Другій світовій війні.