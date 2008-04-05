У Вінниці заборонено зводити житловий будинок на місці єврейського кладовища

Влада Вінниці заборонила будівництво 100-квартирного житлового будинку на місці, де колись був єврейський цвинтар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні управління у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно з повідомленням, 3 квітня стало відомо, що будівництво житлового будинку по вул. Гліба Успенського у Вінниці ведеться на території, яка може бути частиною єврейського кладовища. "Дізнавшись про це, міська влада видала офіційний припис будівельній організації про призупинення робіт", - йдеться у повідомленні.

Спорудження цього будинку було заплановане минулого року у зв’язку з необхідністю розселення мешканців двох аварійних будинків. Оскільки поруч розташоване старе єврейське кладовище, попередньо була проведена археологічна експертиза майданчика для майбутнього будівництва. На основі висновків Інституту археології НАН України, який не виявив застережень щодо будівництва, Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області надала відповідний дозвіл Будівельно-монтажному управлінню №2.

Однак, під час риття котловану виявилося, що в районі будівельного майданчику знаходяться захоронення. Неподалік від котловану були також знайдені старі могильні плити.

Міський голова Вінниці Володимир ГРОЙСМАН від імені влади міста вибачився за цю ситуацію. "Очевидно, історичні межі кладовища виявились ширшими, ніж це зафіксовано документально, а експертизу було проведено недбало. Але як би не було, ніхто не має права продовжувати практику будівництва на людських кістках, яка мала місце в минулому. Вінниця – місто з великою історією, і немає значення, чи мова йде про єврейське, польське, німецьке чи радянське кладовище. Якщо ми не шануватимемо наше минуле, у нас немає шансів на майбутнє", - сказав В.ГРОЙСМАН.

У повідомленні також ідеться, що це не перша ситуація, коли у Вінниці знаходять поховання з минулих часів. Зокрема, 2007 року між гаражами по вул. Чехова були знайдені останки загиблих у ІІ Світовій війні. Експертиза встановила, що серед них були 96 німецьких і 122 радянських військовополонених. Останки були перепоховані на території Меморіального комплексу «Поле пам’яті» у м. Славута Хмельницької області.