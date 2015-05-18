Через український прапор у Криму блокують учасників автопробігу до річниці депортації кримських татар

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, співробітники ОМОНу в повній бойовій екіпіровці, з щитами перегородили виїзд колони автомобілів з кримськотатарськими прапорами.

На місце інциденту приїхав глава російського Держкомнацу Криму Заур Смирнов і російський віце-прем'єр Криму Руслан Бальбек. Вони намагалися поговорити з учасниками акції. При цьому Заур Смирнов зазначив, що серед учасників автопробігу був помічений український прапор.

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«Ви повинні були узгодити свій автопробіг із владою. Ми від вас не закриті. Але стало відомо, що у вас помічений український прапор», – заявив Смирнов.

Однак учасники автопробігу запевнили представників влади, що у них тільки національні кримськотатарські прапори.

«У нас нічого немає, у нас тільки наші національні прапори. А співробітники поліції вимагають їх згорнути і їхати в Бахчисарай без прапорів, і не сигналити. А що ми порушуємо, якщо прапори у нас будуть? Чому комусь можна, а кримським татарам – не можна», – обурювалися учасники автопробігу.

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Наразі рух в районі автостанції «Західна» частково заблоковано. Співробітники ДІБДР регулюють рух, при цьому не випускають автомобілі учасників. Переговори між чиновниками й учасниками акції ще тривають.

Як повідомляв УНІАН раніше, у окупованому Сімферополі у пам'ять про депортацію кримських татар запускали вогняні кулі.Таким чином, кримські татари, які відмовилися брати участь у провладних заходах, приурочених до Дня депортації кримськотатарського народу, вшанували пам'ять тих, хто загинув у депортації.