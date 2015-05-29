Порошенко нагородив бійців АТО, які під Щастям затримали російських спецпризначенців (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Петро Порошенко вручив військовим високі державні нагороди. Командир механізованої роти Юрій Бондаренко, командир розвідувального взводу розвідувальної роти Богдан Козаченко та командир 92-ї окремої механізованої бригади Віктор Ніколюк були нагороджені орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Заступник командира взводу – командир відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення механізованого батальйону Євген Залогін, розвідник-снайпер Андрій Ольхович-Новосадюк та старший помічник гранатометника Станіслав Шляхтович були нагороджені орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Цієї ж нагороди було удостоєно і старшого водія взводу Вадима Пугачова, який загинув під час бою.

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У штабі АТО в Краматорську президент провів нараду з керівництвом АТО. Глава держави відзначив професіоналізм військовослужбовців, заявивши, що з операцій, які проводив штаб, виросло нове українське стратегічне і тактичне мислення. Було напрацьовано стиль управління військами, вироблено почерк українських полководців, сказав верховний головнокомандувач.

"Знаю, що ви – не "паркетні" генерали та офіцери. Багатьом з вас довелося на передовій брати безпосередню участь в організації та веденні бойових операцій, ви заслужили повагу та шану у солдат", – заявив Петро Порошенко.