Експерт про природу інфляції в Україні

У березні зростання споживчих цін визначалося, з одного боку, збереженням і подальшим збільшенням інфляційних очікувань і зростанням витрат на виробництво, зокрема за рахунок зростання заробітної плати, транспортних витрат, і, з іншого боку, зростанням цін на окремі продукти харчування внаслідок боротьби з нелегальним імпортом і контрабандою, а також у результаті збільшення цін на імпорт.

Таку думку в розмові з кореспондентом УНІАН висловив експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віталій КРАВЧУК.

Також він зазначив, що зростання цін на промислові товари відбувалося внаслідок аналогічних чинників, особливо зростання цін продовольчої промисловості, яке мало випереджальні темпи порівняно з роздрібними.

Водночас В.КРАВЧУК сказав, що дивовижну узгодженість показали ціни на пальне, які на рівні видобування, виробників і споживачів зросли приблизно на 8% (на 11% на бензин, за даними Мінекономіки). Тим часом нафта марки Urals подорожчала на 5%, але, ймовірно, різниця може пояснюватися сплеском цін протягом місяця і відображенням імпортних цін з певною затримкою.