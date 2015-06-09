Аваков: до гасіння пожежі на нафтобазі залучили пожежний потяг
19:57, 09 червня 2015Суспільство
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До гасіння пожежі, що сталася на нафтобазі у Васильківському районі Київської області, залучили пожежний потяг.
Рятувальники почали пробувати пінну атаку / Фото УНІАН
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. При ліквідації пожежі на нафтобазі у Васильківському районі рятувальники починають пінну атаку.
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"Підігнали пожежний потяг, почали пробувати пінну атаку", – сказав Арсен Аваков.
Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі біля смт Глеваха Васильківського району Київської області. Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух.
Зараз відомо про 5 загиблих і 12 постраждали в результаті пожежі і вибуху на нафтобазі.
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