Аваков: до гасіння пожежі на нафтобазі залучили пожежний потяг

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. При ліквідації пожежі на нафтобазі у Васильківському районі рятувальники починають пінну атаку.

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"Підігнали пожежний потяг, почали пробувати пінну атаку", – сказав Арсен Аваков.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі біля смт Глеваха Васильківського району Київської області. Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух.

Зараз відомо про 5 загиблих і 12 постраждали в результаті пожежі і вибуху на нафтобазі.