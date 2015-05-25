МЗС РФ викликав українського дипломата на розмову про полонених спецпризначенців ГРУ

Як повідомляє сайт міністерства закордонних справ (МЗС) РФ, "25 травня в МЗС Росії був запрошений тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Німчинський. У ході бесіди обговорювалася ситуація із затриманням на території України двох російських громадян Єрофєєва і Александрова".

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На цій зустрічі російська сторона підкреслила, що з першого дня затримання спецназівців посольство РФ в Україні домагається зустрічі з ними російського консула. На думку російської сторони, українська влада політизує дану тему, некоректно використовуючи з цією метою засоби масової інформації. У результаті російська сторона закликала, щоб "доступ представника посольства Росії до Єрофєєва і Александрова був забезпечений в найкоротші терміни".

Зазначимо, що затримані мають право на адвоката і зустріч з консулом. Однак російські дипломати не поспішають зустрічатися з військовими. 22 травня російські спецназівці Олександр Александров Євген Єрофєєв висловили обурення тим, що їх досі не відвідав представник російського посольства.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова і Єрофєєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва арештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.