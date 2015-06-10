Москаль розпорядився відключити телебачення бойовикам "ЛНР"

Про це повідомляє прес-служба керівника Луганщини.

"Луганська філія Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) так і не переїхала з окупованого Луганська на контрольовану Україною територію. Мало того, що фахівці КРРТ організували у так званій "ЛНР" трансляцію російських та сепаратистських телеканалів із антиукраїнською пропагандою, вони й далі офіційно вважаються працівниками Луганської філії КРРТ й продовжують отримувати зарплату з України", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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Так, Москаль підписав розпорядження, яким зобов’язав ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" відключити від енергопостачання головні об’єкти Луганської філії РРТ, а всім співробітникам філії виїхати з окупованої на контрольовану Україною територію.

Повний текст розпорядження дивитись тут.

Як зазначається, у разі відмови такого переїзду співробітники РРТ мають бути звільнені з роботи. Разом з тим, згідно з повідомленням, Москаль також вимагає притягнути до відповідальності керівництво Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і Концерну РРТ за бездіяльність і потурання терористам так званої "ЛНР".