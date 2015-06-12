ЗСУ мають досягнути критеріїв і стандартів країн-членів НАТО - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказала начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України підполковник Оксана Гаврилюк.

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Вона нагадала, що у міністерстві триває реформа системи управління та забезпечення ЗСУ. Основні зусилля скеровані на те, аби максимально ефективно використовувати бюджетні кошти і поступово перейти від модернізації та закупівлі зразків озброєння та військової техніки до розробки нових.

"Серед пріоритетних завдань, що стоять перед оборонним відомством, - досягнення Збройними Силами України критеріїв і стандартів країн-членів НАТО. А також призначення на посаду вищого керівного складу армії військовослужбовців, які мають досвід виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції", - сказала Гаврилюк.

За її словами, частина цих завдань вже виконується. "Сформовано нові дві механізовані, чотири мотопіхотні, три артилерійські бригади, аеромобільну бригаду та бригаду армійської авіації, а також 37 мотопіхотних батальйонів, що значно посилило бойову спроможність військ", - відзначила вона.

Крім того, Гаврилюк відзначила, що на сьогодні впроваджено нові стандарти підготовки військ і органів управління практично на всіх рівнях, з урахуванням досвіду проведення АТО.

"За державними контрактами у діючу армію поставлено близько 1 тисячі одиниць озброєння та військової техніки, 260 тисяч боєприпасів", - додала вона.

Також у двох військових частинах було "розпочато експеримент" щодо запровадження нової системи харчування військовослужбовців, внаслідок чого значно покращився їхній раціон.