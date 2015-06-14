В Одеській області відкрили перший кілометр найдовшої набережної в Європі

Як передає кореспондент УНІАН, увечері в суботу в курортному селищі міського типу Затока в урочистій церемонії відкриття взяли участь голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі, міністр екології та природних ресурсів України Ігор Шевченко та надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Сулев Канніке.

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Під час виступу Саакашвілі акцентував на тому, що набережна споруджується за участі естонських підприємців. Зокрема, бізнесмена Марселя Віхмана, який фінансував будівництво.

«Це дуже позитивний сигнал. Естонці - люди відчайдушні, але обережні. І якщо вони інвестують в Україну, то, найімовірніше, знають щось, чого не знаємо ми», - з гумором зазначив Саакашвілі.

Керівник регіону ще раз зупинився на необхідності ремонту та модернізації доріг, констатувавши, що «головною причиною їх нинішнього катастрофічного стану є казнокрадство».

Під звуки оркестру Саакашвілі і Віхман перерізали символічну червону стрічку.

Початок набережної являє собою доріжку п'ятиметрової ширини, викладену тротуарною плиткою. По всій довжині набережної будуть малі архітектурні форми: лавки, урни, стовпи зовнішнього освітлення, інформаційні павільйони, рятувальні вежі, біотуалети. Також передбачено дитячі майданчики, зони відпочинку.

У найближчі три роки буде побудовано ще 11 км, а набережна стане найдовшою у Європі.

Як повідомляв УНІАН, набережну будують у курорті Затока, де на узбережжі Чорного моря дислокуються близько 180 баз відпочинку і здравниць. За один сезон (2,5 місяця) ці установи приймають близько 1 млн осіб.

Будівництво набережної затверджено на сесії Затокської селищної ради.

Як зазначив архітектор проекту Олексій Панін, проект розраховано на 3 роки, його планують реалізувати в 3 етапи. Перший етап – будівництво 1 км набережної – стартував 1 червня, його вартість – 15-20 млн грн.

За попередньою оцінкою, вартість всього проекту - 80-100 млн грн. Інвестор - естонська компанія, власником якої є Віхман. Він входить до топ-3 бізнесменів Естонії.