Матіос надіється роззброїти "Торнадо" "сьогодні-завтра"

Про це розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, повідомляє 112.ua.

"Вони мають стрілецьку зброю, не враховану кількість боєкомплекту, надзвичайно велику кількість автоматичної кулеметної зброї, автоматичні гранатомети, РПК, РГД... Все це у них є. Ще у них дуже велика кількість вибухівки", - розповів він.

При цьому він підкреслив, що роззброїти і привести до вимог закону цей підрозділ - це прямий обов'язок МВС.

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"І я сподіваюся, що це вдасться сьогодні-завтра зробити", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, вісім бійців роти "Торнадо" заарештовані за скоєння низки тяжких злочинів, двоє із них незабаром відпустили.

За даними Генеральної прокуратури України, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" ГУ МВС України у Луганській області у період з січня до середини березня 2015 року з метою вчинення тяжких злочинів на території дислокації батальйону у Привіллі Луганської області, у тому числі незаконного позбавлення волі та викрадення місцевих жителів та їхнього катування, створив злочинну організацію з підлеглих. Учасники злочинної групи у підвалі утримували місцевих жителів та катували їх.

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17 червня у Сєверодонецьку, Дніпропетровську, Львові та Києві слідчі Головної військової прокуратури на підставі відповідних рішень суду затримали вісьмох учасників злочинної групи, в тому числі організатора. Того ж дня за результатами розгляду клопотань Генпрокуратури суд усім підозрюваним обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При цьому особовий склад роти "Торнадо" відмовився виконувати вимоги слідчих під погрозою застосування зброї не дав можливості провести обшуки за місцем розташування роти.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 3 т. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.