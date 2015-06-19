На Дніпропетровськ налетіла потужна злива, вулиці міста затопило (фото)

У п'ятницю, 19 червня, злива з грозою обрушилася на Дніпропетровськ і за годину встигла затопити центр міста. Соціальні мережі переповнені фотографіями морської стихії, передає 112.ua.

Вулиці Плеханова, Миронова, Леніна, низ проспекту Кірова виявилися затоплені раптовою зливою. Місцеві жителі повідомляють про підтоплення деяких магазинів і ТРЦ в центрі міста.

На фотографіях видно, як водії і пішоходи в прямому сенсі долають водні перешкоди у місцях підтоплення доріг.

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Крім того, очевидці повідомляли, що на Новому Мосту в обидві сторони - пробка, за попередніми даними, сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. Подробиці уточнюються.

Нагадаємо, раніше Луцьк накрила сильна злива. Вулиці міста стояли майже по коліно в воді, а автомобілі буквально "пливли" по затопленій дорозі. Також потужна злива затопила центральні вулиці Чернівців. На час зливи в обласному центрі було призупинено рух електротранспорту на всіх маршрутах.

А в Харкові за годину зливи в ніч на 18 червня випала півмісячна норма опадів, в місті затопило дороги і об'єкти інфраструктури.